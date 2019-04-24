Супербактерии-убийцы стремительно размножаются из-за самолечения антибиотиками

Эксперты обнародовали шокирующую информацию: уже через 30 лет от инфекций, вызванных супербактериями, будет умирать ежегодно 10 миллионов человек. Это больше, чем сейчас умирает от рака.

Опасность таких супербактерий – микроорганизмов в том, что они устойчивы к существующим в настоящее время антибиотикам.

Кроме того, их появлению способствует самолечение людей, которые покупают и пьют антибиотики, не посоветовавшись с врачом, или же не соблюдают правила приема, назначенные специалистом, а после улучшения состояния и вовсе прекращают их прием.

Как пишут "Вести. Медицина", наибольшее число потенциальных жертв супербактерий проживают в Азии и Африке. В Нигерии, например, эти микробы уже вскоре будут вызывать каждую четвертую смерть.