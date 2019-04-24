Экс-президент "Барселоны" оправдан в деле о финансовых махинациях

Бывший глава испанской "Барселоны" Сандро Росель был оправдан национальным судом Испании в деле об отмывании денег. Расследование в его отношении велось на протяжении двух лет.

Окончательное решение суда было мотивировано тем, что по мнению властей сторона обвинения предоставила недостаточно доказательств вины футбольного функционера, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es. Росель – не единственный оправданный по делу о финансовых махинациях. Помимо него была признана невиновной его жена Марта Пинеда, и еще четыре фигуранта дела.

С момента задержания он пробыл под арестом 643 дня. Ему вменялось отмывание 15 миллионов евро через офшорные компании. Сторона обвинения просила для испанца 11 лет тюремного заключения.

Росель занимал пост президент "Барселоны" с 2010 по 2014 год.