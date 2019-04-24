В Японии начали продавать баночки с воздухом

Японская компания Heso Productio начала продавать баночки с воздухом за 9,6 доллара. Таким образом фирма решила отметить окончание правления императора Акихито и эры Хэйсэй ("Установление мира"). 1 мая в стране начнется эпоха Рэйва ("Порядка и спокойствия"), поэтому бизнесмены предлагают согражданам "последнюю возможность вдохнуть воздух Хэйсэй", сообщает Japan Times.

С наступлением эры Рэйва на престол взойдет наследный принц Нарухито.

"Воздух ничего не стоит, но мы надеемся, люди захотят насладиться свежим воздухом Хэйсэй, когда наступит новая эра", — рассказал глава Heso Production Минору Инамото.

Японец заявил, что его фирма планирует продать около 10 тысяч баночек с воздухом.

Необычный сувенир можно приобрести онлайн и в префектуре Гифу, где его выпускают.