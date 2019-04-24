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Первый визит Ким Чен Ына в Россию 23 минуты назад
Ким рассказал об основных темах предстоящих переговоров с Путиным
Завтра, 25 апреля, Владимир Путин отправляется в Приморье. Во Владивосток уже прибыл руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын. Это его первый визит. Впервые ему предстоит и разговор с российским лидером. Стороны будут обсуждать решение ядерной проблемы Корейского полуострова. Сегодня в столице Приморья высокого гостя угощали хлебом-солью и пели ему легендарную "Катюшу".
Ким Чен Ын — впервые в России. Ради высокого гостя почетный караул и военный оркестр прилетели во Владивосток из Москвы. Лидер КНДР снимает шляпу.
Работа вокзала не парализована. Поезда и электрички отправлялись почти по расписанию. Политически подкованные пассажиры только успевали снимать, как на их глазах вершится история.
Встреча с Владимиром Путиным у Кима состоится завтра. Ажиотаж вокруг неё колоссальный — многие сотни журналистов слетелись во Владивосток. Здесь — не только российская и северокорейская пресса, но и медиа из Южной Кореи, Японии, США. Репортеры снимают каждый шаг гостей.
Над вокзалом буквально за несколько минут до приезда Кима кружили несколько истребителей – может, это было сделано по соображениям безопасности, а может, было дополнительным приветствием.
Границу Ким Чен Ын пересек у станции Хасан — в том же месте, на том же поезде, что и его дед, и его отец. Ким вышел на перрон, где его приветствовали министр по развитию Дальнего Востока и губернатор Приморского края. Был, конечно, и русский каравай, который Ким забрал в вагон.
Кормить его во время трехдневного визита будут блюдами русской кухни — борщом, пельменями. К слову, состав по территории России тянул российский локомотив. Состав очень тяжелый — там тонны брони, из-за этого скорость поезда не превышает 50 километров в час.
С привокзальной площади кортеж Ким Чен Ына направился на остров Русский, где завтра состоится его встреча с Владимиром Путиным. Лимузин, в который сел Ким, со всех сторон традиционно обступили его охранники, которые затем пробежали за машиной несколько метров.
На всем пути следования Кима тепло приветствовали горожане. На острове Русском, где он остановится, все дороги украшены флагами России и КНДР. Вокруг много сотрудников корейских спецслужб.
Первое эксклюзивное интервью глава КНДР, находясь в России, дал нашему коллеге и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. На вопрос Зарубина, как ему понравилось в России, Ким ответил так: "Я приехал в Россию с теплым чувством нашего народа. Надеюсь, этот визит будет успешным и полезным, и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений".
Полностью это эксклюзивное интервью и большой репортаж о визите Ким Чен Ына в Россию смотрите в ближайшее воскресенье, 28 апреля, в программе Владимира Соловьева и Павла Зарубина "Москва, Кремль, Путин". А завтра в нашем эфире — подробности предстоящих переговоров и прямые включения из Владивостока.
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