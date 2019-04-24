В Армении и во всем мире чтят память жертв геноцида армян в Османской империи

В Армении чтят память жертв геноцида 1915 года. На территории всей республики приспущены государственные флаги, закрыты кафе и рестораны. В Ереване уже с утра к мемориальному комплексу пришли тысячи людей, в том числе политическое и духовное руководство страны, представители дипломатического корпуса, чтобы возложить цветы к вечному огню, передает телеканал "Россия 24".

У вечного огня Католикос всех армян Гарегин II исполнил церковную литургию за упокоение душ невинных жертв. По всей республике приспущены государственные флаги, закрыты кафе и рестораны.

В этот день в 1915 году в годы Первой мировой войны началась депортация армян из Константинополя и последовали массовые убийства армянского населения в Османской империи. В результате погибли полтора миллиона человек.