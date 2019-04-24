Хачанов завершил выступление в Барселоне, проиграв в первом матче

Первая ракетка России Карен Хачанов не смог преодолеть стадию второго круга теннисного турнира в Барселоне. На старте соревнования 22-летний спортсмен потерпел поражение от аргентинца Гидо Пелье – 28-й ракетки мира.

Хачанов за 41 минуту проиграл первый сет, который завершился со счетом 2:6. Во второй партии борьба получилась уже более упорной, но Карен и тут спасовал перед своим соперником – на тай-брейке сильнее оказался Пелья – 7:6 (7:4).

Теперь аргентинец в третьем круге сыграет с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Бенуа Пэр (Франция).

Из российских теннисистов на турнире остался только Даниил Медведев – в 1/8 финала он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.