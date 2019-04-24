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Первый визит Ким Чен Ына в Россию 19 минут назад
Ким Чен Ын: Я приехал в Россию с теплым чувством
Владивосток готовится к саммиту Россия-КНДР. Лидер Северной Кореи уже в Приморье — он прибыл туда на своем бронированном поезде в среду утром. В нашей стране он не был еще ни разу. Его окружение подчеркивает — это первый зарубежный визит Ким Чен Ына после его недавнего переизбрания на пост главы КНДР. Уже в четверг начнутся его переговоры с Владимиром Путиным.
Безупречность в каждой детали — бронепоезд еще не успел остановиться, а охрана уже протирает белоснежной тканью поручни и двери вагона, из которого вот-вот выйдет лидер КНДР. Состав проехал мимо ковровой дорожки, но тут же сдал назад, чтобы ее края миллиметр в миллиметр совпали с дверным проемом. По установленному портативному трапу на перрон Владивостокского вокзала впервые сошел Ким Чен Ын.
Ожидалось, что он выедет на площадь на личном лимузине. Но нет — Ким Чен Ын в хорошем настроении решил пройтись пешком вместе с членами российской делегации через обычный пассажирский терминал. Его встречает почетный караул и военный оркестр исполняет гимн КНДР. Ким Чен Ын снимает шляпу.
Не то, что за интервью, за парой удачных кадров в эти дни во Владивостоке охотятся сотни журналистов со всего мира — из Южной Кореи, Японии, США, Европы. Следят за каждым жестом, ловят каждую деталь: во время официальной встречи камеры устанавливали даже на крышах зданий и железнодорожном мосту. Фиксируют каждый шаг своего лидера и личные операторы Ким Чен Ына. Кажется, что все отработано до мелочей — но волнение не спрятать: событие слишком ответственное.
Церемония встречи не была закрытой — жители и гости Владивостока тоже снимали, как на их глазах вершится история.
Поезд Ким Чен Ына впервые въезжал на территорию России. Исторический момент. Его первой остановкой стала станция Хасан — в этом приморском поселке соединяются три границы: китайская, северокорейская и российская. Сразу после официальных лиц — министра по развитию Дальнего Востока и губернатора Приморья — глава КНДР подходит к двум школьницам, чтобы попробовать каравай.
"Я сделала шаг вперед, вручила ему каравай, хлеб-соль, он отломил, у него немного тряслись руки, правда. Но отломил, обмакнул в соль, попробовал. Было видно, что он волнуется", — говорит ученица 10 класса Татьяна Федоренко.
Именно здесь, на станции Хасан, стоит дом дружбы Северной Кореи и России. В 1986 году его построили к визиту Ким Ир Сена, уже в начале двухтысячных почетным гостем здесь стал Ким Чен Ир, а теперь настала очередь внука и сына. И, судя по всему, он не в последний раз на хасанской земле.
После утренней официальной церемонии поезд двинулся дальше — от Хасана до Владивостока он проехал около 300 километров.
Бронепоезд Ким Чен Ына проезжает через весь юг Приморского края. Состав идёт с небольшой скоростью, и северокорейский лидер успеет как следует изучить окрестности.
Во главе — российский локомотив, а за ним 12 вагонов с черными тонированными окнами. Состав едет медленно, потому что он тяжелее обычного — бронированный. Передвигаться на таком безопасном транспорте тоже традиция династии северокорейских лидеров. Безопасность вообще в приоритете во время всего визита Ким Чен Ына.
Небо над Владивостоком в ходе торжественного приема прикрывали истребители. На охране бухты — катера береговой охраны. По дорогам Владивостока северокорейский лидер передвигается только на своем лимузине — тоже покрытым броней. Cопровождает его целый штат охранников в одинаковой форме и традиционными значками — портретами вождей КНДР. Когда Ким Чен Ын трогается с места за его машиной бегут несколько десятков метров — таков порядок.
Уже завтра состоится встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина. Двусторонний саммит пройдет на острове Русском, в кампусе Дальневосточного Федерального университета. А после — глава КНДР решил остаться во Владивостоке еще на день, ему устроят экскурсию по любимым местам отца.
Автору и соведущему программы "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину удалось пообщаться с Ким Чен Ыном.
Он стал первым и единственным российским журналистом, которому посчастливилось взять интервью у лидера Северной Кореи. Отвечая на вопросы, Ким Чен Ын отметил, что на предстоящие переговоры с Владимиром Путиным он возлагает особые надежды. Смотрите в это воскресенье на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин". Начало в 22:00.
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