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Взрывы на Шри-Ланке 11 минут назад

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24 апреля 201920:45 Сергей Мингажев

О новом виде зла: шокирующие биографии смертников со Шри-Ланки

EPA

Стало известно о том, что атаки на Шри-Ланке готовились восемь лет. При этом спецслужбы Индии не раз предупреждали власти острова о возможных взрывах. Последний раз — за два часа до начала первой атаки. И сегодня же были обнародованы фотографии смертников, а также информация о них. И она многих повергла в шок. Террористы оказались из семей с высоким достатком, с прекрасным образованием, полученным в том числе за границей.

Два человека с рюкзаками идут по коридору отеля Shangri-La, останавливаются у лифта, держатся расслаблено и даже весело. Когда один поворачивает голову, камера видеонаблюдения запечатлевает улыбку на его лице. Предположительно, его зовут Ильхам Ибрагим. Через несколько минут он подорвет себя в переполненном ресторане отеля.

Когда отряд спецназа прибудет с обыском в дом Ильхама, его беременная жена Фатима взорвет на себе пояс шахида — вместе с собой она убила трех своих сыновей и еще трех полицейских.

По делу о терактах на Шри-Ланке арестованы 60 подозреваемых. Следствию уже многое известно о террористах. Типаж этих людей, который вдевятером убили свыше 350 невинных людей, совсем не соответствует привычному представлению о боевиках-джихадистах.

Большинство смертников — люди с хорошим образованием из семей со средним или высоким достатком. И это тревожный фактор, потому что некоторые из них, похоже, обучались за рубежом. Известно, что один учился в Великобритании и Австралии на инженера или IT-специалиста. Возможно, это именно он попал на камеру в церкви Святого Себастьяна в Коломбо. Внешне он спокоен и доброжелателен. К примеру, камера запечатлела, как он потрепал девочку по голове. Скорее, он похож на путешествующего студента, чем на террориста-смертника. Через мгновение он приведет в действие содержимое своего рюкзака.

Единственный, кто перед смертью не прячет своего лица, — это лидер террористической группы Захран Хашим — радикальный видеоблогер-экстремист. Среди прочих, чьи головы обмотаны куфией, — два сына богатого бизнесмена, торговца специями. Один — тот самый Ильхам Ибрагим, который улыбался у лифта Shangri-La.

Второму, по имени Иншав Ахамад (отец четверых детей, он взорвет себя в отеле Циннамон), принадлежал медный завод на окраине Коломбо. Полиция уже провела здесь рейд. На этом заводе как раз были изготовлено взрывчатое вещество на основе перекиси ацетона, которое смертники за взрывную мощь называют "матерью сатаны".

По мере того, как жители Шри-Ланки приходят в себя от шока и ужаса, возникает все больше вопросов к властям острова. Специалисты говорят, что теракты такого масштаба готовят несколько лет. Еще два месяца назад индийские спецслужбы предупреждали об угрозе и даже называли потенциальные цели.

В стране грядет смена руководства и полная реорганизация всей системы спецслужб. Наряду с этим планируется ввести запрет на ношение закрывающих лица мусульманских бурки и никаба. Полиция не исключает, что кто-то из террористов остается на свободе. Поэтому на острове по-прежнему действует комендантский час и заблокирован доступ к социальным сетям.

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