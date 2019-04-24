МВД РФ разъяснило порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса

МВД России разъяснило порядок получения российского гражданства для жителей Донбасса. Так, заявления на получение гражданства будут приниматься и рассматриваться в Ростовской области, где есть необходимые материально-технические ресурсы. При этом в ведомстве подчеркивают, что получение российского гражданства не подразумевает обязательный отказ от украинского.

Заявления будут приниматься через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР, уточняет ТАСС. Документы будут рассматриваться в течение приблизительно трех месяцев, в случае принятия положительного решения жители юго-востока Украины смогут получить в Ростовской области паспорт гражданина РФ.

Ранее сообщалось, что 24 апреля президент Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей ряда районов юго-востока Украины. Текст указа, принятого "в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина", был обнародован на официальном сайте Кремля.

Решение о подписании указа носит чисто гуманитарный характер и исходит из общепризнанных принципов и норм. Владимир Путин на встрече с Советом законодателей пояснил, что нельзя далее терпеть ситуацию, в которой оказались жители Донбасса. Они лишены гражданских прав, не могут нормально передвигаться, реализовывать свои элементарные потребности и права, напомнил президент. "Это уже переходит границы с точки зрения прав человека", — подчеркнул он.