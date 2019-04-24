Уроки музыки с элементами садизма: пианист-репетитор пинал и бил юную ученицу

Уроки фортепиано с элементами садизма. Студенту Московской консерватории, которого подозревают в издевательствах над ученицей, может грозить от трех до восьми лет лишения свободы. Талантливый пианист, лауреат международных конкурсов использовал настолько нетрадиционные педагогические методы, что родителям школьницы пришлось разместить над инструментом скрытую камеру.

Родители девочки пришли Следственный комитет, чтобы написать заявление на репетитора по музыке. Самого Мгера Махсудяна задержали днем ранее. Он вел себя спокойно, на вопрос, знает ли он, за что задержан, ответил утвердительно.

"Двадцатитрехлетний репетитор систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении восьмилетней девочки", — рассказывает помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Оксана Пищулина.

Родители пригласила Махсудяна позаниматься фортепиано с их восьмилетней дочерью. Но уроки музыки превратились в издевательства. "Ты неровно играешь! Я её пинаю, а она продолжает играть!" – возмущался преподаватель. Девочка пожаловалась. Тогда родители установили в ее комнате скрытую камеру — и были шокированы увиденным. Учитель в выражениях не стеснялся.

"Плечи опусти, тупица! Как ты мне надоела! Отвратительно играешь, — заявлял репетитор на записи. — Отвратительно занимаешься! Меня не слышишь, мои замечания не исправляешь". Когда совсем выходил из себя, Махсудян распускал руки. Камера запечатлела, например, как он пнул девочку по ноге. В другой раз — с размаха ударил рукой по голове. На слезы ученицы он внимания не обращал.

Несмотря на молодой возраст, Мгер Махсудян — достаточно известный в музыкальных кругах столицы пианист. Лауреат многочисленных конкурсов, он регулярно давал концерты. Друзья и родные отзываются о нем хорошо. "Это мой брат, не то чтобы я его оправдываю, но он очень хороший отзывчивый человек, — уверяет Мигран Махсудян, брат музыканта. — И также об этой семье я ничего плохого сказать не могу, потому что я от своего же брата слышал только, что эти люди — прелестные люди. И я не знаю, что там произошло".

На афишах и в рекламных роликах — приветливое лицо. "Всем привет! Меня зовут Мгер Махсудян. Я участник проекта "Bosendorfer Лофт Филармония ". Всем большой привет из Вены!"

Музыкант активно занимался репетиторством, брал недорого. Говорят, к нему записывались в очередь. Но только сейчас выяснилось, как на самом деле проходили занятия. "Я зашью твои плечи к твои ушам, — угрожает репетитор своей ученице. — Запомни это, детка!"

Махсудяна сейчас допрашивают следователи. В ближайшее время они собираются опросить и других родителей, с детьми которых занимался горе-педагог. Уже возбуждено уголовное дело. Завтра учителю музыки должны избрать меру пресечения.