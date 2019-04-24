В "Матросской тишине" двое арестантов скончались от передоза

Двое арестантов в СИЗО "Матросская тишина" скончались, предположительно, от передозировки наркотика. Еще двое человек попали в реанимацию, они находятся в тяжелом состоянии.

Как передает "Интерфакс", об этом вечером в среду сообщил заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

По словам Максименко, наркотик, скорее всего, попал в СИЗО вместе с продуктовой посылкой. Неизвестное психотропное вещество было введено внутривенно.

Люди пострадали в двух камерах. Замглавы ФСИН признает, что вина сотрудников СИЗО есть, однако с таким способом передачи наркотика они столкнулись впервые — наркотиком была пропитана ткань.

По данному факту проводится служебная проверка.

Один из умерших проходит фигурантом уголовного дела о краже, попавшие в реанимацию проходят по статье об обороте наркотических веществ.