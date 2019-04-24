Журнал People выбрал женщину года
Представители популярного журнала People назвали самой красивой женщиной года 47-летнюю американскую актрису Дженнифер Гарнер. Звезда возглавила ежегодный рейтинг наиболее привлекательных людей по версии издания.
Jennifer Garner is gracing our cover of this year's #BeautifulIssue! 💕 The gorgeous actress, activist and mom of three is doing her part to change the world everyday. Tap our bio link to read her thoughts on friendship, raising kind kids and staying happy! |📷: @thomaswhiteside
"Она потрясающая актриса, мать троих детей и общественная активистка. Дженнифер ежедневно вносит свой вклад в улучшение мира", — отмечают авторы People.
Дженнифер Гарнер начала актерскую карьеру в 1995 году. Она получила "Золотой глобус" за роль в сериале "Шпионка". В 2018 году рейтинг красавиц по версии People возглавила певица Пинк.
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