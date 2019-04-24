Журнал People выбрал женщину года

Представители популярного журнала People назвали самой красивой женщиной года 47-летнюю американскую актрису Дженнифер Гарнер. Звезда возглавила ежегодный рейтинг наиболее привлекательных людей по версии издания.

"Она потрясающая актриса, мать троих детей и общественная активистка. Дженнифер ежедневно вносит свой вклад в улучшение мира", — отмечают авторы People.

Дженнифер Гарнер начала актерскую карьеру в 1995 году. Она получила "Золотой глобус" за роль в сериале "Шпионка". В 2018 году рейтинг красавиц по версии People возглавила певица Пинк.