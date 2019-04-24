"Ахмат" и "Краснодар" победителя не выявили

Матчем в Грозном между местным "Ахматом" и "Краснодаром" начался двадцать пятый тур чемпионата России по футболу. Встреча завершилась вничью 1:1.

Всего две минуты понадобилось хозяевам поля, чтобы выйти вперед. Игроки "Ахмата" разыграли штрафной, и Андрей Семенов точно пробил головой. Грозненцы могли развить успех, но не позволил вратарь краснодарцев Матвей Сафонов.

"Краснодар" отыгрался в начале второго тайма. Мяч попал в руку Семенову, и Виктор Классон реализовал 11-метровый. Хозяева могли выйти вперед и не раз, но прекрасно сыграл Сафонов. В итоге ничья 1:1.

"Краснодар" набрал 43 очка и остался на третьем месте. У "Ахмата" 34 очка и девятая позиция.