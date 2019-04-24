Дубль Фарфана принес "Локомотиву" победу в Ростове

Матчем в Ростове-на-Дону продолжился 25 тур российской премьер-лиги. Чемпион страны "Локомотив" с результатом 2:1 обыграл местный "Ростов".

Уже на пятой минуте москвичи вышли вперед. Алексей Миранчук обыграл нескольких игроков "Ростова" и выкатил мяч Джефферсону Фарфану. Перуанец не промахнулся – 0:1. "Локомотив" вел в счете до 38 минуты, пока Дмитрий Тарасов не уронил в собственной штрафной Александра Зуева. Пенальти реализовал Алексей Ионов – 1:1.

Во втором тайме Фарфан упустил выгоднейший момент. Его удар пришелся в защитника "Ростова" Арсения Логашова. Алексей Миранчук пробил в штангу. Но чемпионам удалось провести победный гол. На 83 минуте снова отличился Фарфан, а в роли ассистента выступил Мацей Рыбус.

"Локомотив" удержал победный счет 2:1 и, набрав 46 очков, занимает второе место. "Ростов" с 35 очками остался на восьмом месте.