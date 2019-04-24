Выехал на встречку: в Брянской области Ford столкнулся со школьным автобусом

Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом в Брянской области, пострадавших среди детей нет.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в управлении МВД по региону, уточнив, что авария случилась около 18:00 на 75-м километре автомобильной дороги Брянск — Новозыбков на территории Почепского района.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя Ford Taurus, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел школьный автобус.

Незадачливый водитель получил небольшие травмы и был госпитализирован. 37 учащихся Отрадненской школы Брянского района и пятеро взрослых сопровождающих, которые возвращались с экскурсии из Погарского района, не пострадали, так как в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности.