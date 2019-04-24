ЦСКА справился дома с "Анжи"

Программу 25 тура российской премьер-лиги продолжил матч в Москве. ЦСКА принимал одного из аутсайдеров турнира махачкалинский "Анжи" и добился победы со счетом 2:0.

Армейцы вышли вперед на 13 минуте. Никола Влашич выполнил навес в штрафную, и Яка Бийол нанес точный удар головой. Вскоре ЦСКА упустил несколько возможностей развить успех. Не использовали свой момент и гости. Апти Ахъядов с близкого расстояния пробил прямо в Игоря Акинфеева.

Закрепил победу "красно-синих" Арнор Сигурдссон на 55 минуте. В дальнейшем счет мог измениться как в одну, так и в другую сторону. Но больше голов зрители не увидели.

Этот выигрыш позволил ЦСКА набрать 44 очка и выйти на третье место. У "Анжи" осталось 19 очков. Махачкалинцы занимают предпоследнее, 15 место.