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24 апреля 201921:45

"Рубин" и "Уфа" обменялись голами

Очередной матч 25 тура российской премьер-лиги прошел в Казани. "Рубин принимал "Уфу".. Встреча соседей завершилась вничью 1:1.

Первый тайм прошел при преимуществе казанцев, но принес успех уфимцам. Перед самым перерывом Даниил Круговой сделал заброс в штрафную. Мяч, никого не задев, залетел в ворота Ивана Коновалова 0:1.

"Рубин" ушел от поражения во втором тайме. На 71 минуте Дмитрий Полоз навесил в центр штрафной, где Егор Сорокин смог точно пробить головой – 1:1. Этот счет остался в силе до финального свистка.

"Рубин" в 13 раз сыграл вничью, набрал 31 очко и расположился на 10 месте. "Уфа" набрала 22 очка и занимает 14 место в турнирной таблице.

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