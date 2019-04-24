В жилом доме на юге Москвы произошла утечка газа

В жилом доме на улице Ремизова в Москве произошла утечка газа. Жители одного из подъездов пятиэтажки были эвакуированы, передает агентство "Интерфакс". Официального подтверждения данной информации пока нет.

ЧП произошло по адресу: улица Ремизова, 9. Утечка зафиксирована на третьем этаже.