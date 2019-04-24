В провинции Идлиб прогремел взрыв, погибли 18 человек, в том числе 4 детей

В сирийском городе Джиср-эш-Шугур (провинция Идлиб) взорвался заминированный автомобиль. Погибли 18 человек, в том числе четверо детей. Еще 40 человек пострадали, передает агентство "Интерфакс". Начиненная взрывчаткой машина была припаркована неподалеку от рынка.

Город находится на западе провинции – на территории, контролируемой сирийской оппозицией. Террористы из "Джебхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ) постоянно пытаются взять под свой контроль все новые районы.