Уточненные данные: от передозировки наркотика в московском СИЗО умер один арестант

В СИЗО "Матросская тишина" в Москве один арестант умер от передозировки наркотиков – врачи не смогли его спасти. Еще двое госпитализированы с отравлением. Ранее сообщалось о двух погибших и двух отравившихся, напоминает ТАСС.

ЧП произошло в ночь с 23 на 24 апреля. Трое арестантов были в одной камере. У них обнаружились симптомы отравления неизвестным веществом. Их перевезли в больницу, где один из заключенных скончался.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Предполагается, что наркотики были переправлены в СИЗО с продуктовой посылкой. Начата служебная проверка, материалы об инциденте направлены следователям.