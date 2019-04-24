Баскетболисты ЦСКА вышли вперед в серии с "Басконией"

ЦСКА провел третий матч серии плей-офф баскетбольной евролиги с испанской "Басконией". Армейцы победили в гостях 84:77 и повели в серии 2:1.

Матч, проходивший в городе Витория-Гастейс, проходил в упорной борьбе. Однако ЦСКА в итоге добился победы с разницей в 7 очков – 84:77 ((28:18, 18:21, 16:20, 22:18). Самым результативным у победителей был Нандо Де Коло, набравший 28 очков.

ЦСКА вышел вперед в серии 2:1. Следующий мат пройдет в Испании 26 апреля.