Денис Пушилин: этот день войдет в историю ДНР
Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ уже подписан. Новый порядок получения российского гражданства прокомментировали в непризнанных республиках Донбасса.
"Данный указ для граждан ДНР это, по сути, очередной глоток воздуха, надежды. Это действительно то, что позволит восстановить во многом права наших граждан. Эти права были отобраны Украиной, и, по сути, Украина только продолжала изолировать, считая их своими гражданами. Ну, конечно же, шаг со стороны РФ, со стороны Владимира Путина мы долго ждали. Он действительно состоялся, и сейчас можно описать сегодняшние события, это поздравления людей друг друга с данным событием. И данная дата, уверен, войдёт в историю ДНР. Это действительно важная веха для миллионов граждан ЛНР и ДНР", — заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Это решение укладывается и соответствует народным ожиданиям, которые царят не просто более 5 лет. Это то, что люди долго ждали, то, с чем человек связывает свои надежды на улучшение ситуации. Подчеркну, что более 5 лет они связывают их с тем, что ситуация сдвинется с мертвой точки, что наступит какая-то оттепель, и всё-таки жизнь вернется в нормальное русло. Именно с решениями не украинского руководства, не с действиями Киева. А именно — смотрят в сторону России, ждут Россию", — добавил эксперт Александр Проценко в эфире телеканала "Россия 24".
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