Французский киноактер Жан-Пьер Марьель скончался на 88 году жизни

В среду, 24 апреля, в больнице французского города Сен-Клу скончался после продолжительной болезни в возрасте 87 лет известный киноактер Жан-Пьер Марьель.

Жан-Пьер Марьель — актер преимущественно комических ролей. На его счету роли в более чем 100 фильмах, среди которых "Ограбление", "Шегреневая кожа", "Большое турне" и другие. Семь раз киноактер был номинирован на премию "Сезар", в 2007 году он был удостоен Ордена Почетного легиона.