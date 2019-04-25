"Вулверхэмптон" уверенно обыграл Арсенал"

В перенесенном матче 31 тура английской премьер-лиги "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 3:1. Лондонцы упустили возможность войти в четверку сильнейших.

Судьба матча была решена в первом тайме. "Волки" забили три мяча в ворота Бернда Лено. На 26 минуте отличился Рубен Невеш. Через 10 минут Мэтт Доэрти удвоил преимущество. Перед самым перерывом Жота воспользовался ошибкой обороны "канониров" – 3:0.

У гостей оставался целый тайм. Но все что они смогли – отыграть гол. Мяч на счету Сократиса Папастопулоса. "Вулверхэмптон" выиграл 3:1 и, набрав 51 очков, занимает седьмое место. У "Арсенала" 66 очков и пятое место. У идущего четвертым "Челси" на очко больше.