Феминистки прогорели: в Австралии закрылось кафе для женщин "Прекрасная Она"

"Если люди не могут заплатить эту надбавку, мы не выгоним их за шкирку, это остается на их совести". Это про мужчин в кафе для феминисток. Дискриминация не окупилась. Хозяева — сами вылетели на улицу. Что по этому поводу скажут в петербургской "Симоне"?

"Мы вернули моду на лесбиянок и никому не позволим затыкать женщинам рты". Из поста — на странице веганского кафе "Прекрасная Она", которое открылось в 2017-м, в австралийском Мельбурне — и тогда было презентовано чуть ли не как храм прогрессивных ценностей. А теперь — закрывается.

И, вполне возможно, заставляет нервно вздрагивать хозяек легендарной санкт-петербургской кофейни "Симона". По сути, остались без образца для подражания. И без примера того, к чему стоит стремиться. Поскольку работала "Прекрасная Она" прежде всего, на радость радикальным феминисткам.

Представителей сильного пола внутрь, правда, всё-таки пускали. Но на определённых условиях. Приносили каждому посетителю-мужчине счёт за блюда и напитки с 18-процентной надбавкой. И объясняли это необходимостью "ликвидировать гендерный разрыв в оплате труда".

Казалось бы, беспроигрышный ход — там, где всяческие меньшинства по умолчанию пользуются многочисленными привилегиями и требуют новых. Однако вышло всё иначе: вместо прибыльного заведения — полный финансовый провал.

А они пытались. Два года. Ровно столько работало заведение под названием "Прекрасная Она". Правда, громкое начало, активно распиаренное в местных СМИ, окончилось провалом. Аппетитная на фото еда – оказалась не такой уж и вкусной, а персонал зачастую вел себя хамски. "Официанты не очень доброжелательны, пишут, и говорят, что долго очень ждать сервиса. Необходительные официанты и грубые очень", — уверяет Наталия Забегайло, блогер.

В комментариях пишут: официантки источают неприятный запах, отказываются обслуживать "белого цисгендерного мужчину". "В Австралии есть несколько таких заведений, они непопулярны, тут не любят, когда разделяют людей на мужчин и женщин, сегрегируют в пользу женщин", — отметил Константин Зазвонов, блогер.

И в этом – говорят представители ресторанного бизнеса – одна из главных ошибок тех, кто подобные заведения открывают. Считая, что можно привлечь клиентов исключительно интересной, на их взгляд, задумкой. "Часто рестораторы берут, раскручивают заведения, участвуют в международных обзорах, за счет необычного концепта, а потом – начинают халтурить, и в ресторан перестают возвращаться гости", — отмечает Дмитрий Алексеев, ресторанный критик.

Речь тут не только о зарубежных ресторанах. Как минимум, одно подобное заведение есть и в России. Петербургская "Симона", которая ютится в Фонарном переулке. Коворкинг фемдвижения "Ребра Евы", куда пускают только женщин, а незваных мужчин, например, встречают – перцовым баллончиком.

Прославившееся на всю страну кофейными феминитивами – типа эспресски, какаини, сейчас заведение переживает, судя по всему, не лучшие времена. Посетительниц оказалось не так много. "Не так важна модель ограничений, как важна модель точного расчета, насколько правильно вы померяли рынок. И насколько узкоспециализированных клиентов для вас хватит, чтобы прокормить ваше заведение", — наставляет Николай Перепёлкин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Организаторки не только заведение не могут прокормить, но и, увы, себя. Одна готова работать за еду. Даже хэштэг запустила в соцсетях. А другая – не может найти "пиарщицу, креативщицу и фандрайзерку" в свой проект. А иначе – ей окончательная… дальше по тексту. "Если общественности ограничения не понравятся, в любом цивилизованном обществе не должно быть ограничений. То, в общем-то, проблемой для таких заведений становится мнение", — полагает Николай Перепёлкин, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова общественности.

Мнение общественности, которая крайне негативно воспринимает любые формы дискриминации. В Австралии, например, подобные заведения – закрываются. Уже второе с начала года – упомянутая выше "Прекрасная Она" уходит в небытие вслед за "Избитой Женой" — так кафе называлось. И подобный нейминг местным жителям не понравился. Неужели, и "Симону" ждет подобный финал?