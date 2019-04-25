В споре двух "Манчестеров" победил "Сити"

В перенесенном матче 31 тура английской премьер-лиги встречались "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Победу с результатом 2:0 одержал ""Сити".

Встреча проходила на поле "Юнайтед" – стадионе "Олд Траффорд", однако преимуществом владел чемпион и лидер – "Сити". Но первый тайм прошел без забитых мячей. Главные события развернулись после перерыва.

На 54 минуте Бернарду Силва получил пас от Илкая Гюндогана, вышел к воротам и переиграл Давида Де Хеа. И тут же удар Серхио Агуэро пришелся в штангу. "Красные дьяволы" могли сравнять счёт в ответной атаке, но Джесси Лингард не попал в ворота.

"Горожане" развили успех на 66 минуте. Леруа Сане получил мяч от Рахима Стерлинга и поразил цель – 0:2. Отыграть два мяча команда Уле-Гуннара Сульшера не смогла.

"Манчестер Сити" выиграл 12 матч подряд, набрал 89 очков и вернул себе первое место. У "Манчестер Юнайтед" 64 очка и шестое место.