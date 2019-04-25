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Взрывы на Шри-Ланке 1 час назад
Шри-Ланка: после серии взрывов на острове царит угнетающая атмосфера
Рамеш Раджу может с полным правом претендовать на титул национального героя Шри-Ланки. Мужчина загородил смертнику вход в церковь. Ценой своей жизни он спас 450 человек. Ему было всего 40 лет, у мужчины осталась семья.
Меж тем, ситуация на острове далека от стабильной. По последним данным, террористы готовили вторую серию атак — уже на похоронах жертв взрывов. Об этом сообщил телеканал CNN. В стране продлевается комендантский час.
На Шри-Ланке царит атмосфера тревоги. Полиция не успевает отвечать на звонки о подозрительных субъектах и бесхозных предметах. Уже третий контролируемый взрыв за сутки: спецслужбы пытаются молниеносно реагировать на угрозы. Иногда — не без пользы. В пригороде Коломбо уничтожили взрывчатку, а в самом городе, возле кинотеатра – ни в чём не повинный мотоцикл, оставленный без присмотра.
"Сейчас есть большая неопределенность, потому что смертники могут находиться где угодно — среди нас. Но я верю, что наши силовики смогут взять ситуацию под контроль", — заявил Рози Сенанаяке, мэр Коломбо.
Власти не торопятся успокоить людей сообщениями о миновавшей опасности: по данным разведки, на территории острова до сих пор могут находится террористические группы, готовые к атакам. Прорыва в расследовании нет. Разве что – детали, которые лишь добавляют вопросов. По данным минобороны и МВД Шри-Ланки, организаторы серии взрывов – люди образованные и небедные. Некоторые – обучались за рубежом.
"Мы знаем, что один из боевиков проходил обучение в Великобритании, затем — в магистратуре в Австралии, а вернулся в Шри-Ланку", — отметил Руван Виджевардена, министр обороны Шри-Ланки.
"По данным уголовного розыска, к взрывам причастны 9 террористов-смертников. Причем, среди них есть одна женщина", — добавил Рувен Гунасекара, представитель полиции Шри Ланки.
Соединённое Королевство, как предполагают спецслужбы, могло стать отправной точкой в радикализации будущего террориста. А австралийский след, якобы, может указывать на связь с недавними терактами в мечетях Новой Зеландии, ведь бойню устроил именно австралиец. Впрочем, в самой Новой Зеландии – считать взрывы на Шри-Ланке местью за расстрел мусульман в Крайстчёрче не торопятся.
"Я видела эти отчеты. Но мы не получали какие-либо подтверждения того, что было сказано властями Шри Ланки. Я понимаю, что они находятся на начальном этапе расследования, но в данный момент мы не видим никакой связи", — заявила Джасинда Ардерн, премьер- министр Новой Зеландии.
Чтобы добавить стимулов в поиске исполнителей, президент Шри Ланки инициировал чистку своего окружения: в отставку отправятся секретарь минобороны и глава национальной полиции, после того, как выяснилось, что, как минимум, трое чиновников самого высокого уровня знали о готовящихся атаках и намеренно скрыли эту информацию.
"Безусловно, это промах спецслужб и правительства, и мы должны взять на себя ответственность за это, поскольку, если бы данные разведки попали в нужные руки, можно было бы избежать трагедии. Или, по крайней мере, минимизировать ущерб", — заявил Руван Виджевардена, министр обороны Шри-Ланки
На этом фоне крупнейшие туроператоры отказались от продажи путёвок на Шри-Ланку.
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