Российские хоккеисты нанесли поражение команде Латвии

Сборная России по хоккею продолжает готовиться к чемпионату миру. В рамках турнира Еврочеллендж наша команда обыграла в гостях команду Латвии с результатом 4:2.

Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу латвийцев. На четвертой минуте шайбу забросил Мартиньш Дзиеркалс, а перед самым перерывом ворота сборной России поразил Роберт Букартс.

Но наша команда переломила ход встречи. Во втором периоде Артем Зуб сократил отставание, а в третьей 20-минутке Наиль Якупов, Анатолий Голышев и Рушан Рафиков забросили три шайбы и принесли сборной России победу с результатом 4:2.

Ворота сборной России защищал Александр Георгиев. Олимпийский чемпион Илья Ковальчук был капитаном сборной России. Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" играл в тройке с Александром Кадейкиным и Александром Барабановым.