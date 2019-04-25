Отдохнуть на курортах Египта россияне смогут уже этой осенью

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью газете "Известия" сообщил, что чартерные перелеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх могут быть возобновлены уже к октябрю текущего года.

Представитель Российского союза туриндустрии пояснил, что ранние бронирования на летний период этого года уже закончились, россияне готовятся к посещению Средиземноморья, Восточной Азии, так что основной поток к Красному морю будет уже поздней осенью — в октябре-ноябре, передает ТАСС. По оценке Юрия Барзыкина, возобновление чартерных перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх отразится на стоимости всего пляжного направления, хотя говорить о том, что цены упадут, пока нельзя.

Как сообщалось, в апреле минувшего года Россия возобновила авиасообщение с Египтом после более чем двухлетнего перерыва, вызванного крушением российского лайнера над Синайским полуостровом. На данный момент авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir выполняют перелеты только между Москвой и Каиром.