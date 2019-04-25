Владимир Путин проводит в Чите совещание о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье

В ночь на четверг, 25 апреля, президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проводит совещание о ситуации с природными пожарами в Забайкалье. Визит главы государства продлится около двух часов, после чего он вылетит во Владивосток на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ситуация с природными пожарами в Забайкальском крае продолжает оставаться весьма напряженной. По его словам, в совещании примут участие все руководители профильных ведомств, в том числе глава МЧС России Евгений Зиничев.

Особенное внимание участники мероприятия уделят тому, как оказывается помощь людям, пострадавшим от пожаров и лишившимся жилья, передает ТАСС.

В ходе совещания президент России заявил, что следственные органы разберутся с причинами возникновения природных пожаров в Забайкалье, и с этой целью могут быть возбуждены уголовные дела, но не для того, чтобы "назначить виновных" и во что бы то ни стало привлечь кого-то к ответственности, а для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего посмотреть, как должностные лица разбирались в том, что произошло.

Одновременно Владимир Путин позитивно оценил работу местных властей и специализированных служб в борьбе с природными по сравнению с прошлыми годами, почеркнув, что в этом году с начала весны в Дальневосточном федеральном округе ситуация с пожарами сложилась сложная. По его словам, по сравнению с подобной тяжелой ситуаций в прошлые годы на нее отреагировали достаточно быстро.

Глава государства поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим от пожаров в Забайкалье и намерен проверить ход этой работы в сентябре лично на месте. Также он поручил выплатить пострадавшим от природных пожаров компенсации за утраченный скот.

Как сообщалось, 19 и 20 апреля в результате степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края 35 человек получили травмы различной степени тяжести, пострадали 17 населенных пунктов, огонь уничтожил 99 жилых домов, 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, 148 надворных построек. Кроме того, огнем уничтожены два зернохранилища, свыше 5,6 тысячи голов скота, сельскохозяйственная техника. По предварительным данным, ущерб от пожаров составил около миллиарда рублей. Сейчас в регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.