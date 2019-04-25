Президент Путин о пожарах в Забайкалье: главное – оказать людям помощь

В ходе состоявшегося в Чите совещания по вопросу ликвидации последствий природных пожаров в Забайкалье президент России Владимир Путин поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим. Глава государства подчеркнул, что намерен лично проверить ход этой работы в сентябре. Кроме того, президент пообещал дать поручение подготовить Указ о введении в Забайкалье режима чрезвычайной ситуации.

В ходе совещания Владимир Путин потребовал наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и оперативно – не дожидаясь холодов — выполнить его, на что врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заверил, что детальный план будет подготовлен до 10 мая, передает ТАСС.

Говоря о первоочередных задачах, президент России уточнил, что необходимо быстро решить вопрос восстановления утраченных документов, а пострадавшие от пожаров люди должны получить все предусмотренные законом денежные выплаты. Он также поручил оказать помощь сельхозпроизводителям, хозяйствам которых был нанесен ущерб.

Кроме того, глава государства поставил задачу — восстановить социальную инфраструктуру пострадавших от природных пожаров в Забайкалье поселков. "Надо приветствовать и поддержать стремление и желание людей остаться на своей родной земле, — убежден Владимир Путин. — Необходимо с федерального уровня это желание поддержать, помочь людям. Рассчитываю, что все наши действия по восстановлению поселков, инфраструктуры будут не только сформулированы быстро, но и быстро реализованы". По последним данным, озвученным врио губернатора забайкальского края в ходе совещания, ущерб от природных пожаров составил более 1 миллиарда рублей, и попросил принять указ о чрезвычайной ситуации, аналогичный тому, по которому работали в 2013 году по Дальнему Востоку. Алексей Осипов сообщил, что огонь охватил 13 южных и юго-восточных районов края, 17 населенных пунктов. Ущерб был нанесен 169 домам, 125 из которых сгорели, а 44 были повреждены. Пожары уничтожили 128 животноводческих стоянок, погибли 12 тысяч голов скота.

Владимир Путин в целом позитивно оценил работу местных властей и специализированных служб в борьбе с природными пожарами на Дальнем Востоке. Он отметил, что с начала этой весны в Дальневосточном федеральном округе сложилась сложная ситуация с пожарами, и местные власти достаточно быстро на нее отреагировали. Одновременно он призвал активнее проводить разъяснительную работу с населением по предупреждению пожаров.

По данным, озвученным в ходе совещания в Чите, в результате природных пожаров медицинская помощь потребовалась 85 жителям Забайкальского края, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Те из пострадавших, здоровью которых был нанесен вред, получат компенсации в размере 200 тысяч и 400 тысяч рублей.