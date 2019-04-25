"Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграют в финале Кубка Германии

Определились финалисты Кубка Германии. В решающем матче встретятся "РБ Лейпциг" и мюнхенская "Бавария".

"Бавария" со счетом 3:2 обыграла в Бремене "Вердер". Баварцы вели 2:0 после голов Роберта Левандовского и Томаса Мюллера. Но "Вердер" в течении минуты сумел отыграться благодаря точным ударам Юи Осаки и Милотом Рашицей. Но за десять минут до конца второго тайма в ворот хозяев был назначен 11-метровый, который реализовал Левандовский. Победа "Баварии" 3:2.

Вторым финалистом днем ранее стал "РБ Лейпциг", обыгравший в гостях "Гамбург" 3:1. "Бавария" 18 раз выигрывала трофей, а клуб из Лейпцига ни разу не становился обладателем Ккбка страны