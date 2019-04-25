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Лесные пожары 1 час назад
Владимир Путин: с причинами природных пожаров будут разбираться следственные органы
Максимально быстро ликвидировать последствия природных пожаров в Забайкалье поручил Владимир Путин. Об этом президент говорил на совещании в Чите. Туда он прилетел перед встречей с Ким Чен Ыном, которая должна начаться во Владивостоке в ближайшие минуты. По словам главы государства, главное сейчас — оказать людям необходимую помощь. Власти региона уже заявили, что до 15 июня планируют выплатить все компенсации.
В Читу президент Путин прилетел обсудить ситуацию с природными пожарами. Сегодня они представляют серьезную угрозу во многих регионах России. В том числе и в Забайкальском крае. "Нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья, и в ближайшее время оперативно, не дожидаясь холодов, его выполнить. После этого соберемся еще раз у меня в Москве, я хочу, чтобы вы мне этот план доложили. И в сентябре где-то я приеду сюда раз, посмотрю, как он реализуется. Необходимо так же быстро решить вопрос с восстановлением утраченных документов, как всегда в случаях бывает. Кроме того, пострадавшие от пожара люди должны получить все предусмотренные законом денежные выплаты", — заявил Владимир Путин.
"С причинами природных пожаров будут разбираться следственные органы. Однако важно во всем разобраться, а не искать виноватых", — добавил президент. "Что касается уголовных дел, не нужно переживать по этому поводу. Они возбуждаются не для виновных, и во что бы то ни стало кого-то привлечь к ответственности. Они возбуждаются для того, чтобы разобраться в причинах того, чтобы произошло, и чтобы посмотреть, как должностные лица разбирались в том, что произошло", — отметил глава государства.
Владимир Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств и глав районов. Главный вопрос — как оказывается помощь пострадавшим? "Люди здесь живут в основном пастбищным скотоводством. Поэтому то, что они сгорели, и сегодняшние нормативы не предусматривают формы компенсаций, у нас будет просьба, я к Вам обращусь за этим, чтобы мы нашли такую форму", — пояснил Александр Осипов, врио губернатора Забайкальского края.
"Нужно помочь людям и заплатить за эти потери. Нужно выплатить компенсацию за потери сельхозживотных. Народ небогато здесь живет. Взять им по сути неоткуда, если по-честному сказать. Поэтому есть разные варианты, я понимаю, в том числе и льготное кредитование, более или менее бессмысленно, особенно в таких условиях, в которых люди оказались. Когда у них уже ничего не осталось", — ответил Владимир Путин.
Пожары полностью уничтожили несколько поселков. В том числе, и в селе Тасырхой в четырехстах километрах от Читы. Огненный вал шел сплошной стеной. Температура была чудовищной. От нее в крошево рассыпались стены кирпичных домов, плавилось железо, загорались вольеры с домашними животными. Только по счастливой случайности удалось избежать человеческих жертв. Но сам поселок выгорел полностью. Огонь уничтожил 16 жилых домов.
Ущерб от пожаров достиг миллиарда рублей. Путин заявил, что поручит подготовить указ о введении в Забайкалье режима чрезвычайной ситуации. Тем временем в тушении огня МЧС задействовало в крае почти тысячу человек и 110 единицы спецтехники. Дома для потерявших жилье должны быть построены уже к 15 октября. Эти и другие вопросы Владимир Путин обсудил с врио Осиповым.
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