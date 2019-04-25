Суд Токио постановил освободить Карлоса Гона под залог

Бывшего главу автоконцерна "Ниссан" Карлоса Гона уже 25 апреля могут выпустить из тюрьмы. Такое решение принял окружной суд Токио. Освободят его под залог примерно в 4 с половиной миллиона долларов.

Впрочем, в марте этого года Гона уже выпускали, но в начале апреля снова арестовали по дополнительному обвинению. Бывшего топ-менеджера подозревают в том, что он не задекларировал 9 миллионов долларов, а также переложил личные финансовые потери на корпорацию.

Впервые за решёткой Карлос Гон оказался в ноябре прошлого года, напоминает телеканал "Россия 24".