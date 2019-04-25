Баскетбол: "Енисей" нанес поражение "Химкам", "Калев" переиграл "Локомотив-Кубань"

В регулярном чемпионате ВТБ две сенсации — и какие. Оступились гранды, "Химки" и "Локомотив-Кубань"! 24 очка Джерома Ротена помогли "Калеву" обыграть "Локомотив-Кубань". А дабл-даблы Харрисона и Мейерса принесли "Енисею" выездную победу над "Химками" 94:86. 25 очков Алексея Шведа повлиять на исход матча не смогли. Причем "Химки" выиграли три четверти, отмечает телеканал "Россия 24". Но все решилось в заключительном игровом отрезке — в нём "Енисею" удалось совершить рывок и выиграть как десятиминутку, так и весь матч.