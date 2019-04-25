В Томской области увековечили память Героя СССР Федора Зинченко

Стелу в честь Героя Советского Союза Фёдора Зинченко установили в Томской области. Он был командиром стрелкового полка, бойцы которого подняли знамя победы над Рейхстагом в 1945. В честь них у монумента посадили именные кедры, сообщает телеканал "Россия 24".