"Вашингтон" сложил полномочия обладателя Кубка Стэнли

"Вашингтон Кэпиталз" не смог подтвердить полномочия обладателя Кубка Стэнли, проиграв в первом же раунде "Каролине Хэррикейнз". В седьмом матче столичный клуб уступил на своей площадке в дополнительное время со счетом 3:4. "Каролина" выиграла серию с таким же счетом.

Встреча началась очень удачно для "Кэпиталз". На 7 минуте он уже вел 2:0. Вторая шайба была заброшена после передачи Александра Овечкина. Капитан "Вашингтона" набрал 126 очков в плей-офф (65+61) и догнал по этому показателю Мориса Ришара.

Во втором периоде гости в меньшинстве отыграли одну шайбу. Но вскоре в воротах "ураганов" влетела третья шайба. Отличился Евгений Кузнецов. Однако в третьем периоде "Каролина" забросила две шайбы. В основное время ничья 3:3.

Победитель матча и всей серии определялся в овертайме. Первый дополнительный период прошел без голов. На 91 минуте Джастин Уильямс сумел поразить ворота "Вашингтона. 4:3 и в матче, и в серии. "Каролина" вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли, где сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс". "Вашингтон" завершил борьбу, и его игроки – Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов теоретически могут усилить сборную России на чемпионате мира.