В Волгоградской области три человека погибли при пожаре

В Волгоградской области три человека стали жертвами пожара в частном доме. ЧП произошло во Фроловском районе Волгоградской области, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар в частном доме вспыхнул в четверг ночью в хуторе Омелино. После тушения пожарные обнаружили тела погибшей женщины 1929 года рождения и двух мужчин 1957 года рождения.

Причины пожара выясняют сотрудники испытательной пожарной лаборатории.