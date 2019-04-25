Под Магаданом скорая столкнулась с микроавтобусом, погибли три человека

В Магаданской области в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибли три человека, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, ЧП произошло в 12:16 (04:16 по московскому времени) между поселками Уптар и Сокол. УАЗ скорой помощи столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело.