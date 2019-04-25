Стали известны все пары четвертьфиналов Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге определились все четвертьфинальные пары плей-офф Кубка Стэнли. Последнюю путевку во второй раунд игр на вылет обеспечила себе "Каролина", победившая в седьмом матче серии "Вашингтон". "Харрикейнз" в четвертьфинале сразятся с "Нью-Йорк Айлендерс".

Остальные пары плей-офф выглядят следующим образом: "Коламбус Блю Джекетс" – "Бостон Брюинз", "Даллас Старз" – "Сент-Луис Блюз", "Колорадо Эвеланш" – "Сан-Хосе Шаркс".

Первые матчи четвертьфинальных серий пройдут 26 апреля. Впервые в истории ни один из победителей четырех дивизионов НХЛ не смог пройти в следующий раунд плей-офф.