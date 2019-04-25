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25 апреля 201909:26 (обновлено в 10:36)

На станции "Фрунзенская" женщина погибла, упав на рельсы

Артем Коротаев/ТАСС

На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упала женщина.

Инцидент произошел около 08:55. Для извлечения женщины с путей по направлению из центра было снято напряжение контактного рельса. Из-за этого не было движения поездов от "Парка культуры" до "Спортивной", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В 10:27 движение поездов было восстановлено, сообщается на странице подземки в Twitter.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, женщина погибла. Обстоятельства инцидента выясняются.

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