На станции "Фрунзенская" женщина погибла, упав на рельсы

На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упала женщина.

Инцидент произошел около 08:55. Для извлечения женщины с путей по направлению из центра было снято напряжение контактного рельса. Из-за этого не было движения поездов от "Парка культуры" до "Спортивной", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В 10:27 движение поездов было восстановлено, сообщается на странице подземки в Twitter.

Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, женщина погибла. Обстоятельства инцидента выясняются.