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Сбои в московском метро 1 час назад
25 апреля 201909:26 (обновлено в 10:36)
На станции "Фрунзенская" женщина погибла, упав на рельсы
На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упала женщина.
Инцидент произошел около 08:55. Для извлечения женщины с путей по направлению из центра было снято напряжение контактного рельса. Из-за этого не было движения поездов от "Парка культуры" до "Спортивной", в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В 10:27 движение поездов было восстановлено, сообщается на странице подземки в Twitter.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, женщина погибла. Обстоятельства инцидента выясняются.
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