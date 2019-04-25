К космодрому Восточный протянут газопровод

В Приамурье дан старт строительству газопровода к космодрому Восточный. Этот вопрос был поднят на встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и главы региона Василия Орлова, которая прошла в Москве. На сегодня завершено проектирование трубопровода.

Как сообщает ГТРК "Амур", стороны согласились, что Амурская область — регион стратегических интересов компании. По нему протянут трубопровод "Сила Сибири", уже в декабре начнутся поставки в Китай. Закончен монтаж основного крупногабаритного оборудования Амурского газоперерабатывающего завода. В настоящее время ведется строительство газопровода к Циолковскому. Кроме того, разработана проектно-сметная документация газопровода к Свободному.

Стоит отметить, что сейчас продолжается реализация долгосрочного комплексного социально-экономического плана развития Благовещенска. В планах до 2025 года построить и модернизировать 47 объектов инфраструктуры.