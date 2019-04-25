В Москве на Пасху резко похолодает
Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную летнюю погоду, останется до субботы. Хотя уже завтра возможен небольшой дождь.
В субботу, 27 апреля, начнется перемещение холодных масс с севера, и температура сразу понизится на 9-12 градусов. В ночь на воскресенье пройдет кратковременный дождь, поднимется ветер до 12-17 метром в секунду. На Пасху в Москве ожидается всего плюс 11 — 13 градусов, а в Подмосковье плюс 8 — 13, небольшие осадки возможны. Температура воздуха будет ниже нормы на 5 градусов. В ночь на понедельник в Подмосковье даже будут заморозки до минус 3 градусов.
"Не нужно привыкать к летнему теплу в конце апреля. Есть правило: после очень теплой погоды всегда наступает похолодание", — подчеркнул Вильфанд.
После резкого похолодания в столице все же начнет теплеть. Во вторник будет до плюс 17 градусов.
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