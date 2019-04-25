Возгорание на борту Boeing авиакомпании Air India сняли на видео

Вечером в минувшую среду, 24 апреля, на борту самолета Boeing B777-200LR, принадлежащего авиакомпании Air India, произошло возгорание.

Как сообщает издание India Today, технические специалисты устраняли неисправность в системе кондиционирования перед вылетом воздушного судна из Дели в Сан-Франциско. Во время проведения ремонтных работ вспыхнула вспомогательная силовая установка.

Пожарные оказались на высоте и оперативно справились с огнем.

В момент инцидента на борту не было пассажиров, никто из участвовавших в ремонте авиалайнера и ликвидации пожара не пострадал.