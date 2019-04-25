Олимпийский чемпион Власов не исключил перехода в ММА

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов признался, что ему было бы интересно попробовать себя в ММА. Также 28-летний борец заявил, что хотел бы провести совместные тренировки с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

"Мне было бы интересно попробовать свои силы в ММА. В последние годы это превратилось в очень раскрученную историю… Я не могу загадывать на будущее. Скажу лишь: вероятность того, что я зайду в октагон, есть, но она невелика", – приводит слова Власова Team Russia.

Кроме того, он заявил, что хочет потренироваться вместе с Хабибом Нурмагомедовым, чтобы "прочувствовать на себе его нагрузки, окунуться в эту рабочую атмосферу".

Напомним, что Роман Власов является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и четырехкратным победителем европейского первенства.