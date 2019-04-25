На Камчатке нетрезвый лихач повредил три авто, уходя от полицейской погони

В четверг, 25 апреля, в Петропавловске-Камчатском сотрудники правоохранительных органов задержали нетрезвого водителя, устроившего серию ДТП и пытавшегося скрыться от полиции.

Как сообщают СМИ, инспекторы ГИБДД получили сообщение о том, что на улице замечена легковушка со спущенным колесом под управлением мужчины, находящимся в состоянии опьянения.

Полицейские обнаружили искомое транспортное средство, однако водитель проигнорировал требования об остановке и решил уехать от правоохранителей. В ходе завязавшейся погони нарушитель повредил три автомобиля.

Последняя авария оказалась наиболее сильной — Toyota Corolla с пьяным автомобилистом потеряла ход после лобового столкновения с автомобилем УАЗ "Патриот".

Виновник нескольких столкновений был скручен. Помимо водителя, в салоне Toyota находился 17-летний подросток.

По предварительным данным, в результате произошедшего обошлось без пострадавших.