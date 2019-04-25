Заседание по делу Кокорина и Мамаева начнется позже из-за попавшей в аварию прокурора

В Пресненском суде Москвы в 11:00 должно было начаться очередное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Однако оно перенесено на неопределенный срок из-за попадание в ДТП прокурора Светланы Тарасовой.

Об аварии с ее участием сообщил "Спорт-экспресс". Позже стало известно, что эта было мелкое ДТП, в котором никто не пострадал. Светлана Тарасова в ближайшее время появится в суде.

Напомним, что 25 апреля в Пресненском суде Москвы свои показания будут давать Александр Кокорин и Павел Мамаев.