Башкирия заключила договор о шефских связях с десантным кораблем "Георгий Победоносец"

Большой десантный корабль "Георгий Победоносец" будет курировать Республика Башкирия. Указ врио главы республики опубликован на портале правовой информации, передает ГТРК "Башкортостан". Договор о шефских связях подписали глава республики Радий Хабиров и командир корабля Андрей Жарков 23 февраля этого года. Капитан заверил, что флаг Республики Башкортостан будет подниматься при каждом заходе большого десантного корабля в зарубежные порты.

Так, согласно документу, правительство республики обязуется содействовать отбору кандидатов и направлению военнослужащих по контракту для прохождения службы на Северном флоте. Кроме того, власти будут принимать участие в организации выступлений творческих коллективов.