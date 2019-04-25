Спасателям удалось справиться с крупным пожаром в природном парке "Донской"

Спасателям удалось справиться с крупным пожаром в уникальном природном комплексе — парке "Донской" в Волгоградской области. Возгорание на одном из островов началось накануне, 24 апреля, около трех часов дня, сообщает ГТРК "Дон-ТР".

Остановить распространение пламени пожарным удалось только к утру. Открытого огня на особо охраняемой территории больше нет. Но работы продолжаются — идет заливка тлеющих очагов. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области Марина Костюкова.

Всего к тушению пожара было привлечено 59 человек и 15 единиц техники. Близлежащим населенным пунктам ничего не угрожает, прокомментировали в пресс-службе МЧС.