Саммит завершен: Ким долго махал Путину из окна автомобиля

Во Владивостоке завершился саммит лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Путин проводил Кима к его "Мерседесу" после приема, который прошел в одном из корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета. Политики долго жали друг другу руки на крыльце, улыбались и обменивались теплыми пожеланиями.

Потом Ким Чен Ын сел в автомобиль, открыл окно и около минуты махал Путину на прощание. Российский президент тоже помахал в ответ и оставался на крыльце, пока кортеж не отъехал.



Как сообщает ТАСС, переговоры прошли в узком и расширенном составах. Официальная часть саммита продлилась около трех с половиной часов. Лидеры обсудили проблему Корейского полуострова, а также развитие двусторонних отношений.

Путин подчеркнул, что альтернативы мирному решению ядерной и других проблем Корейского полуострова "нет и быть не может" и что Россия готова содействовать снижению напряженности на полуострове. В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что беседа с российским лидером была откровенной и содержательной. Российский президент также доволен как итогами переговоров, так и своим собеседником:

"Председатель Ким Чен Ын человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня... Могу подтвердить, что он достаточно интересный и содержательный собеседник".

После переговоров состоялся прием в честь лидера КНДР. Путин поднял бокал белого вина за укрепление дружбы и сотрудничества между странами и сказал тост: